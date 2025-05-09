İzmir'de 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

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