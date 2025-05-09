Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç

AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin iki hafta içinde netlik kazanacağını belirtti. Toplantıda, sürecin MHP ile birlikte dikkatle takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde memleketin sorunlarını çözmeye gayret edeceklerini ifade etti. Erdoğan, "Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin, vatandaşa sahada süreci iyi anlatın" dedi.

Vekillere Devamlılık Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine istişare, saha çalışmaları ve parlamentoya devamlılık konusunda uyarılarda bulundu. Vekiller ise "televizyon programları" ve "ekonomik sorunlar"dan şikayet etti. Erdoğan, istişareye önem verdiklerini, teşkilat ve milletvekilleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Saha çalışmalarında vatandaşla ilişkilerin sıkı tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin bu şekilde başarıya ulaştığını ve parlamentoda da devamlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ahlaksız Yayın Şikayeti ve Ekonomik Talepler