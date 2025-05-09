TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, Türkiye'de geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen 301 kilogram/dekar verimle toplam 297 bin ton hububat üretildiğini açıkladı. 2025 yılı için 230 bin ton sertifikalı tohum satışını hedeflediklerini belirten Gezginç, "Ülkemiz çiftçileriyle 2024'te 140 bin ton tohumluk buluşturduk. Gelecek yıl bu miktarı daha da artıracağız" dedi. Türkiye Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü Hasan Gezginç, bu yıl 230 bin ton sertifikalı hububat tohumu satışının planlandığını söyledi. Gezginç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda kurumun 2023 yılındaki üretim rakamlarını paylaştı. Kuraklığa rağmen dekara 301 kilogram verimle toplamda 297 bin ton hububat üretildiğini belirten Gezginç, 2022 yılında bu rakamın 392 bin tonla rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Tohum Üretimi ve Dağıtımı

2021'de 120 bin ton

2022'de 125 bin ton

2023'te 115 bin ton

2024'te 140 bin ton

Tohumluk ürün çiftçilere ulaştırıldı. 2025 yılı için ise 230 bin tonluk sertifikalı hububat tohumu satış hedefi açıklandı.

İhracatta Hedefler

TİGEM'in yalnızca yurt içi değil, yurt dışı pazarlara da odaklandığı belirtildi. 2022 ve 2023 yıllarında Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaklaşık 4 bin ton buğday tohumu ihraç edildi, 2024'te bu rakam 11 bin tona çıktı. 2025 yılı ihracat hedefi ise 20 bin ton olarak belirlendi.

Saatte 340 Ton Tohum Üretim Kapasitesi

2009'dan bu yana yapılan yatırımlarla sulu tarım alanı 210 bin dekardan 1 milyon 41 bin dekara çıkarıldı. Saatte 25 ton üretim kapasitesine sahip Ceylanpınar Tohum Tesisi sayesinde TİGEM'in toplam saatlik tohum üretim kapasitesi 340 tona ulaştı. 2023 yılında kurumun karı 1,2 milyar liraya çıktı. Bu rakam 2021'de 132 milyon liraydı.

Sudan'da Arazi Devri Sorunu

Sunumda ayrıca Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin akıbetine de değinildi. 2018'de kurulan ve 793 bin hektar arazi devri planlanan ortaklığın, Sudan'daki siyasi istikrarsızlık, pandemi ve iç savaş nedeniyle üretime geçemeden tasfiye edildiği bilgisi paylaşıldı. Gezginç, şirketin yüzde 80'inin Türkiye'ye ait olduğunu, ancak arazilerin devrinin tamamlanamaması nedeniyle şirketin faaliyetlerine başlayamadığını söyledi.