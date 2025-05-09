İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da yapılan Huzur İstanbul uygulamasında 982 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, toplamda 982 kişi gözaltına alındı. 8 Mayıs'ta iki aşamalı olarak yapılan uygulamanın ilk etabında, saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada 1471 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla sabit yol denetimleri gerçekleştirildi.
Uygulamanın İkinci Aşaması
İkinci aşamada ise 1390 personel ile saat 22.00-23.59 arasında umuma açık yerlerde kontroller yapıldı. Denetimlerde toplamda 325 bin 136 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 539 kişiyle birlikte toplamda 982 kişi gözaltına alındı.
Ele Geçirilen Suç Unsurları
- 40 ruhsatsız tabanca
- 5 tüfek
- 13 kurusıkı tabanca
- 46 fişek
- 1883 gram uyuşturucu madde
- 745 adet uyuşturucu hap
- 143 bin 945 lira, 1750 avro ve 200 dolar
İş Yerlerine ve Kişilere Uygulanan İşlemler
- 254 umuma açık yerin denetimi
- 2 iş yerine yasal işlem
- 29 kişiye toplam 23 bin 800 lira idari para cezası
Trafik Denetimleri ve Sonuçları
- 45 bin 860 araç ve 3 bin 235 motosiklet kontrolü
- 2 bin 639 araç ve motosiklet ile 12 sürücüye işlem
- 3 araç trafikten men edildi
- 860 bin 970 lira tutarında ceza uygulandı
Denetimlerin Devamı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.