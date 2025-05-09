İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, toplamda 982 kişi gözaltına alındı. 8 Mayıs'ta iki aşamalı olarak yapılan uygulamanın ilk etabında, saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada 1471 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla sabit yol denetimleri gerçekleştirildi.

Uygulamanın İkinci Aşaması

İkinci aşamada ise 1390 personel ile saat 22.00-23.59 arasında umuma açık yerlerde kontroller yapıldı. Denetimlerde toplamda 325 bin 136 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 539 kişiyle birlikte toplamda 982 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Suç Unsurları

40 ruhsatsız tabanca

5 tüfek

13 kurusıkı tabanca

46 fişek

1883 gram uyuşturucu madde

745 adet uyuşturucu hap

143 bin 945 lira, 1750 avro ve 200 dolar

İş Yerlerine ve Kişilere Uygulanan İşlemler

254 umuma açık yerin denetimi

2 iş yerine yasal işlem

29 kişiye toplam 23 bin 800 lira idari para cezası

Trafik Denetimleri ve Sonuçları

45 bin 860 araç ve 3 bin 235 motosiklet kontrolü

ve 2 bin 639 araç ve motosiklet ile 12 sürücüye işlem

3 araç trafikten men edildi

860 bin 970 lira tutarında ceza uygulandı

Denetimlerin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.