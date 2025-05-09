Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması gündemde. 3+1, 2+2 ve yaş modeli gibi yeni sistemler tartışılıyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 10:12, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 10:13
Son dönemde liselerde zorunlu eğitimin 3 yıla indirileceği konusu kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Tartışmaların temelinde, reel sektörden gelen nitelikli ara eleman talepleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önerilen modellerin titizlikle değerlendirildiğini ve sektörlerin ihtiyaçlarının dikkate alındığını belirtmiştir. Bu süreçte, liselerde uygulanabilecek farklı eğitim modelleri üzerinde durulmakta ve kamuoyunda çeşitli seçenekler tartışılmaktadır. Bakan Tekin, üzerinde uzlaşma sağlanan konuların Kabine toplantısında istişare edilebileceğini ve gerekirse karar alınacağını ifade etmiştir.
Kamuoyunda Tartışılan Lise Modelleri
3+1 Eğitim Sistemi
- Bu modelde, lisede zorunlu eğitimin ilk 3 yıla indirilmesi öngörülmektedir. Öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek, 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık yılı şeklinde planlanacaktır.
2+2 Eğitim Sistemi
- Bu sistemde, liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılmaktadır. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek, mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecektir.
Yaş Modeli
- Bu modelde ise öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenmektedir. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecektir.