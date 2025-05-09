Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller

Son dönemde liselerde zorunlu eğitimin 3 yıla indirileceği konusu kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Tartışmaların temelinde, reel sektörden gelen nitelikli ara eleman talepleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önerilen modellerin titizlikle değerlendirildiğini ve sektörlerin ihtiyaçlarının dikkate alındığını belirtmiştir. Bu süreçte, liselerde uygulanabilecek farklı eğitim modelleri üzerinde durulmakta ve kamuoyunda çeşitli seçenekler tartışılmaktadır. Bakan Tekin, üzerinde uzlaşma sağlanan konuların Kabine toplantısında istişare edilebileceğini ve gerekirse karar alınacağını ifade etmiştir.

Kamuoyunda Tartışılan Lise Modelleri

3+1 Eğitim Sistemi

Bu modelde, lisede zorunlu eğitimin ilk 3 yıla indirilmesi öngörülmektedir. Öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek, 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık yılı şeklinde planlanacaktır.

2+2 Eğitim Sistemi

Bu sistemde, liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılmaktadır. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek, mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecektir.

Yaş Modeli