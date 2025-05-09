Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda satışı ve tüketimi yapılan işletmeler hakkında yeni bir uygulama devreye alındı. Yeni uygulama kapsamında işletmelerde karekod bulundurulması zorunlu hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce gönüllülük esasıyla gıda satışı ve toplu tüketim yerlerinde uygulamaya alınan karekod uygulaması artık zorunlu oldu.

Yeni Karekod Uygulaması

Yeni uygulama kapsamında kafe ve lokantalarda artık "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurulması gerekecek. Söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esasların tamamı ise bakanlık tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde paylaşılacak.

Uyum Süresi ve Amaç