MEB 2025 YLSY Kontenjan Çağrısına Çıktı

Bilindiği üzere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başta üniversiteler ve diğer kamu kurumları adına istihdam edilmek üzere her yıl yurt dışına burslu öğrenci gönderilmektedir.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılında öğrenci gönderilmesi için çalışmalara başlanmış olup, belirlenen stratejik alanlar listesine göre üniversitelerin kontenjan planlamalarının yapılması istenmiştir.