DEM Parti Sözcüsü: PKK'nin Kongre Kararı An Meselesi
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nin kongresini topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu belirtti. Gelişmeler yakından takip ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 12:40, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 13:33
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi. Doğan, "PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi" diyerek, bu kararı dikkatle beklediklerini belirtti. Ayrıca, Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Doğan, "Önder kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedi" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, parti gündemindeki önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması açısından dikkat çekici oldu.
Basın Toplantısında Öne Çıkanlar
- PKK'nin kongresi ile ilgili duyurunun yakın zamanda yapılmasının beklendiği vurgulandı.
- Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi konusunda, kamuoyunun paniğe kapılmaması için hassasiyet gösterildiği belirtildi.