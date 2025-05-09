DEM Parti Sözcüsü: PKK'nin Kongre Kararı An Meselesi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi. Doğan, "PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi" diyerek, bu kararı dikkatle beklediklerini belirtti. Ayrıca, Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Doğan, "Önder kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedi" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, parti gündemindeki önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması açısından dikkat çekici oldu.

Basın Toplantısında Öne Çıkanlar