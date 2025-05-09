Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz ay devreye giren yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların elektrik faturalarının yarısının, doğalgaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını açıkladı. Hayata geçirilen kademeli tarifelendirme sistemi ile her ilin iklim koşullarına göre farklı tüketim sınırları belirleniyor. Yeni düzenleme kapsamında, elektrik tüketimi belirlenen kademe sınırları içinde kalan hanelere daha düşük tarifeler uygulanırken, bu sınırları aşanlar için ise kademeli artış söz konusu oluyor.

Devlet Desteği Ne Kadar?

Bakan Bayraktar, yeni düzenlemede abonelerin elektrik faturasında yüzde 50, doğalgaz faturalarında ise yüzde 70 devlet desteği sağlandığını duyurdu. Ayrıca, 1,2 milyon hane, belli tüketimin üzerinde tüketim yapan ve destek dışı bırakılan grupta yer alıyor. Bu grup, abonelerin yalnızca yüzde 3'ünü kapsıyor. Geriye kalan yüzde 97'lik grup ise devlet desteğinden yararlanmaya devam ediyor.

Son Üç Yılda Sağlanan Destekler

Son 3 yılda toplamda 1 trilyon lira devlet desteği sağlandı.

toplamda devlet desteği sağlandı. Sosyal adalet gereği, Şubat ayından itibaren ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni uygulamalar başlatıldı.

Elektrik bedelinin yüzde 50'si, doğalgaz faturasının ise neredeyse yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor.

Bakan Bayraktar, doğalgazda da benzer bir modelin uygulanmak istendiğini belirterek, devlet olarak desteğe devam edeceklerini vurguladı.