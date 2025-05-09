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Orman yangınları için farkındalık kampanyası başlıyor

81 ilde bugün düzenlenecek "ORMAN BENİM" kampanyasıyla yeşil vatandaki çöp ve atıklar temizleniyor. Kampanya ile orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda ormanların çevresel atıklarla kirletilmesinin önüne geçilmek için bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 13:25, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 13:59
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Orman yangınları için farkındalık kampanyası başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında, bugün Bakan İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla etkinlikler düzenlenecek.

Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün artarken önleyici stratejiler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Son 10 yılın yangın istatistiklerine göre ise orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı meydana geliyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yangınların önlenmesine veya sayılarının düşürülmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi gerekiyor.

Günümüzde çıkan orman yangınları değişen meteorolojik veriler ve hakim olan kuraklıklar nedeniyle oldukça masraflı ve riskli bir mücadeleye dönüştü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü de (OGM) değişen bu şartlara uygun olarak müdahale kapasitesinde ciddi artışlar gerçekleştirdi. Ancak gelinen noktada yüksek enerjili yangınlarda kapasite artışlarına rağmen ormanların yangınlardan zarar görmesini engellemek oldukça güç. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de öncelik, yangınların çıkmasına veya sayılarının düşürülmesine yönelik çalışmalar. İşte bu maksatla çok sayıda projeler uygulanıyor.

"ORMAN BENİM" kampanyası da bu çalışmalardan birisi. Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inanılan kampanya ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi, böylece mevcut söndürme kapasitesini daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarının en aza indirmesi hedefleniyor.

Yanıcı maddelerin azaltılması hedefleniyor

Yine kampanyayla, orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi ile vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amaçlanıyor. İlki geçen yıl yapılan kampanyada, 81 ildeki ormanlardan 313 ton çöp toplanmıştı.

Bu sene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla İzmir'de ve eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilecek. Kampanyada orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında yanıcı maddelerin azaltılması hedefleniyor. Kampanyaya 7'den 70'e tüm orman sevdalılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kampanya süresince toplanacak çöpler, geri dönüşüme yollanacak.

81 ildeki etkinlik alanlarına Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabilir.

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