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16 yaşındaki Zeynep kamyonetten atladı, tankerin altında can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonetten bilinmeyen nedenle atlayan 16 yaşındaki Zeynep Y., tankerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 13:46, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 13:47
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16 yaşındaki Zeynep kamyonetten atladı, tankerin altında can verdi

Kaza, gece saatlerinde ilçedeki Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İ.H.B.'nin kullandığı 01 AOC 95 kamyonetin arka koltuğunda oturan Zeynep Y., henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kapıyı açıp yola atladı.

Asfalta düşen Zeynep Y.'ye aynı yönde ilerleyen A.O. yönetimindeki 81 ACK 711 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Zeynep Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İ.H.B., polis merkezinde ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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