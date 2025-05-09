TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu raporun Türkiye'ye yönelik yerleşik önyargıların ve siyasi şartlanmışlıkların bir yansıması olduğunu belirtti. Raporda, kurumlara, dış politikaya ve demokratik işleyişe dair haksız ithamların yer aldığını vurgulayan Kurtulmuş, bu yaklaşımın yapıcı bir diyalog ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemize yönelik yerleşik önyargıların ve siyasi şartlanmışlıkların bir yansımasıdır.



Kurumlarımız, dış politikamız ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlarla dolu bu rapor, yapıcı bir diyalog ve. Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 9, 2025

Raporun Eleştirilen Yönleri

Kurumlarımıza , dış politikamıza ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlar

, dış politikamıza ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlar Yapıcı diyalog ve ortak gelecek vizyonundan uzak bir yaklaşım

Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlara dayalı tutarlı bir yaklaşım eksikliği

Türkiye'nin Beklentileri

TBMM olarak beklentilerinin, Avrupa Parlamentosu'nun sorumlu ve gerçekçi bir bakış açısıyla hareket etmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine olumlu katkı sunacak diyalog ve işbirliği adımlarına alan açılmasını istedi. Ayrıca, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle Avrupa'nın temsil ettiği değerlere bağlılık beklediklerini, Avrupa kıtasında yükselen ayrımcılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve çifte standartlara karşı ortak mücadeleye önem verdiklerini ifade etti.