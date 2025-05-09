Eski Mahkum Liseyi Bastı! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da bir lisede yaşanan trajik olayda, okulun güvenlik görevlisi A.T. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. Olayın ardından okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ağır yaralanan iki kadına müdahale edildi ancak Yonca Çavuş olay yerinde, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu üzücü olay sonrası okulda eğitime ara verildi.

Olayın Detayları

Olay, Giresun Sosyal Bilimler Lisesi 'nde meydana geldi.

'nde meydana geldi. Saldırgan güvenlik görevlisi A.T. , iki kadını silahla vurduktan sonra kaçtı.

, iki kadını silahla vurduktan sonra kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan A.T. gözaltına alındı.

Cinayetlere ilişkin inceleme devam ediyor.

Saldırganın Geçmişi

A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak amacıyla okulda işe alındığı öğrenildi.