İBB Personeli Davut Bildik Tutuklandı: Kamera Harddiskleri Gündemde
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki konutunda bulunan güvenlik kameralarının harddisklerini sökerek depoya götüren teknik personel Davut Bildik tutuklandı. Olay, soruşturmanın seyrini etkileyebilir.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 14:22, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 14:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutunda bulunan güvenlik kameralarının harddisklerini sökerek İBB deposuna götürdüğü tespit edilen teknik personel Davut Bildik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte olup, ilgili birimlerin incelemeleri devam etmektedir.