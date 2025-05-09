İBB Personeli Davut Bildik Tutuklandı: Kamera Harddiskleri Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutunda bulunan güvenlik kameralarının harddisklerini sökerek İBB deposuna götürdüğü tespit edilen teknik personel Davut Bildik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte olup, ilgili birimlerin incelemeleri devam etmektedir.