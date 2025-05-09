Van-Hakkari Arası Yeni Tünellerle Trafik Güvenliği Arttı

Van'dan Hakkari ve Yüksekova'ya ulaşımın sağlandığı kara yoluna inşa edilen tüneller sayesinde trafik artık çok daha güvenli bir şekilde akıyor. Özellikle Van'ın Başkale ilçesi sınırında bulunan 2.730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, olumsuz hava koşullarında ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçmek amacıyla yapılan 3.150 metre uzunluğundaki tünelin Van-Hakkari yönündeki tüpü, 15 Kasım 2024'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Bu tünel, daha önce 40 dakika süren yolculuk süresini sadece birkaç dakikaya indirerek, kar, tipi ve fırtına nedeniyle geçmişte yolda kalan yöre halkının yaşadığı sorunları ortadan kaldırdı.

Yüksekova-Yeniköprü Yolu Projesi ve Tünel Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüksekova-Yeniköprü Yolu Projesi kapsamında, Hakkari-Van kara yolundaki riskli bölgeler tünellerle aşıldı. Proje dahilinde, Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeniköprü mevkisinde 2019'da çift tüp şeklinde yapımına başlanan 3.965 metrelik tünel, ocak ayında araç geçişlerine açıldı. Böylece sürücüler ve yolcular, taş düşmeleri, heyelan ve kışın çığ riskinin bulunduğu güzergah yerine tüneli kullanarak güvenli seyahat etme imkanı buldu.

Toplamda 660 metre olan ve çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan üç köprü

olan ve çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan üç köprü 6,7 kilometrelik bölünmüş yol

T-2 tüneli ve bağlantı yollarındaki devam eden çalışmalar

Sürücülerin ve Yolcuların Görüşleri

Van ve Hakkari'de yürütülen bu çalışmalar sayesinde sürücüler ve yolcular, tehlikeden uzakta, daha konforlu yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır kamyonuyla Van'dan Hakkari'ye yük taşımacılığı yapan Nevzat Çiftçi, tünelin bölge için önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Çiftçi, "Önceden burada çok kaza olduğu için yol sürekli trafiğe kapanıyordu. Bu yüzden biz de mağdur oluyor, saatlerce yolun açılmasını bekliyorduk. Tünelin yapılmasıyla işimiz kolaylaştı. Ağır vasıtalar için yolunuz bir saat kısaldı, trafik güvenliği arttı, rampalara çıkma inme sorunu ortadan kalktı. Bir saatlik yol, 5 dakikaya indi. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Yıllardır otomobiliyle Van'dan Hakkari'ye gidip gelen Gürkan Dönmez ise tünelin bölge için güzel bir yatırım olduğunu dile getirdi. "İşim gereği 10 yıldır Hakkari'ye gidip geliyorum. Tünel yapılmadan önce çok zorluklar yaşıyorduk. Kışın çok tehlikeliydi. Kar nedeniyle yol sürekli kapandığı için çoğu kez geri dönmek zorunda kalıyorduk. Bölgeye önemli bir hizmet kazandırıldı. Diğer tüpün de hizmete alınmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sürücülerden Onur Kapusuz da her yıl çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği "32 virajlar" olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nin tünel sayesinde tarihe karıştığını belirtti. Kapusuz, "Başkale ilçesinden Van'a gidiyorum. Otomobille 35-40 dakika gittiğimiz yol tünel sayesinde 5 dakikaya indi. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Önceden burada sürekli kazalar meydana geliyordu. Bu sorun neredeyse ortadan kalktı." dedi.

Kış Koşullarında Güvenli Ulaşım

Hakkari'de Yeniköprü Tüneli'ni kullanan vatandaşlardan Orhan Kılıç, tünelin güvenli ulaşım açısından önemli olduğunu vurguladı. Kılıç, "Geçen yıl orada bir kişi vefat etti. Bu tünel ulaşım için daha kolay. Kışın çok zorluk yaşıyorduk. Yollarda kalıyorduk ama çok şükür şimdi bu sıkıntılardan kurtulduk. Artık eski yolu kullanmıyoruz. Heyelan olunca saatlerce yolda kaldığımız oluyordu. Şimdi 5 dakikada bu güzergahı geçiyoruz. Tünelin giriş çıkışında daha fazla ışıklandırma yapılmasını istiyoruz." dedi.

Hakan Avcı ise bölgenin zorlu coğrafyasının bu tür projeleri gerekli kıldığını belirterek, "Tüneli sık sık kullanıyoruz. Van'dan Yüksekova'ya geliyoruz. Tünel harika olmuş. Bu projeleri çok yararlı buluyorum. 4 kilometrelik bir tünel. Diğer tünel ve yol çalışmaları tamamlandığında ulaşım çok daha kolay olacak. Çevredeki köyler için de çok yararlı." ifadelerini kullandı.