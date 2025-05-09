Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu adliyeye geldi

Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ergenç ve Kocaoğlu adliyeye geldi.