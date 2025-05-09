Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu adliyeye geldi
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında 'yalancı' tanıklık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu adliyeye geldi... İki ünlü oyuncu, 2 ila 4 yıl arasında hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 14:32, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 15:12
Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ergenç ve Kocaoğlu adliyeye geldi.