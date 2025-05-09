Gitmediği uzlaşma görüşmesinde avukatı vuruldu

Kentte, 2015 yılında kaldırımdayken otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve 2023'te beyninde kalıcı hasar olduğu kesinleşen, o dönem 9 yaşında olan İdal Tekin'in ailesi, karşı tarafa dava açtı. Mahkeme, 2025'te Tekin ailesi lehine karar vererek karşı tarafı maddi ve manevi tazminata mahkum etti. Davanın sonuçlanmasının ardından İdal Tekin'in babası Mehmet Tekin ve ailesi ile avukatları Yasin İçli, yabancı numaralardan tehdit telefonları aldı. Aile ve avukat İçli, karşı taraftan tehditlerle ilgili şikayetçi oldu ancak yabancı numaraların tespiti ile ilgili henüz sonuç alınamadı.

6 Mayıs'ta akşam saatlerinde avukat Yasin İçli, karşı tarafla tazminat konusunda uzlaşmak üzere Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir plazadaki avukatlarının bürosuna gitti. Mehmet Tekin ise çağrılmasına rağmen gitmedi ve telefonla görüşmeyi tercih etti. Tekin'in telefon görüşmesinden kısa süre sonra karşı taraftan M.K., yanında getirdiği tabancayla avukat İçli'ye ateş etti. Kurşunlar Yasin İçli'nin iki bacağına isabet etti. M.K. kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avukat İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gören avukat Yasin İçli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

'İKİ BACAĞIMA İSABET ETTİ'

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü avukat Yasin İçli, M.K.'nin olay anına kadar çok sakin olduğunu ve birdenbire tabancayı çıkarıp kendisine ateş etmeye başladığını belirterek, "4-5 el ateş etti. İki bacağıma da isabet etti. Bir ay önce yabancı numaralardan tehdit edildiğim için ben karşı taraftan şikayetçi de olmuştum. Ancak yabancı numaraların tespiti zor olduğu için henüz bir sonuç elde edilemedi" diye konuştu.

'DAVACI OLANA KADAR ARAMADILAR'

Kızı İdal'in beyninde kalıcı hasar oluştuğunun 2023'te kesinleşmesinin ardından maddi ve manevi tazminat davasını açtıklarını ve 10 Mart 2025'te davayı kazandıklarını söyleyen Mehmet Tekin, "2015'te 9 yaşında olan kızıma, kaldırımdayken 17 yaşlarında gencin birinin çarpıp kaçmasıyla her şey başladı.

Kızım arkadaşlarıyla kaldırımda oyun oynuyordu. 90 kilometre hızla gelen genç sürücünün kaldırıma çıkarak vurup, kaçtığını söylediler. Biz de karakola gidince, kazayı yapanın genç kız olduğunu duyduk. Sonra şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, görgü tanıkların ifadesiyle vuran kişinin 17 yaşında bir erkek olduğunu söylediler. 2015 yılında karşı taraf ve bizim aile büyüklerimiz aracı oldular.

Biz onları kırmadık ve kapımızı açtık. Bize, 'Artık hasta bizim hastamız, bundan sonra biz ilgileneceğiz. Sonuna kadar biz buradayız' dediler. Biz davacı olana kadar hiçbir zaman bizi sormayıp, aramadılar. Uzun yıllardır sağlık problemi olduğu için de davacı olamamıştık. Beyninde kalıcı hasar olduğu tespit edilince 3 Ocak 2023'te maddi ve manevi tazminat davası açtık, 10 Mart 2025'te kazandık. Biz davacı olduktan sonra bizi arayıp davadan vazgeçmemiz için tehdit ettiler. M.K. tarafından bana ve avukatıma ölüm tehditleri geldi. Biz ciddiye almadık. Daha sonra artan tehditler nedeniyle yeniden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Avukatının vurulduğu günü anlatan Tekin, "Maalesef uzlaşma bahanesiyle kendi avukatının bürosuna çağırarak silahlı saldırıda bulundu. Ben ve ailem ölümle tehdit ediliyoruz. Daha önce de şikayette bulunmuştuk. Silahlı saldırıdan sonra da Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Avukatımın ölüm tehlikesi şu an yok ama yaralanan yerin kanaması olduğunu öğrendim. Kızımın beyninde şu an kalıcı hasar bulunmaktadır. Mahkeme sonuçlanana kadar da karşı taraftan herhangi bir iletişim olmadı. Mahkeme sonuçlanınca geri çekilmemiz için yurt dışı numaralardan tehdit edildik. Bununla alakalı avukatım savcılığa suç duyurunda bulunmuştu. Olay günü bana ulaştılar ve avukatımın karşı tarafın avukatının bürosunda buluştukları ve telefonla katılmamı istediler. M.K. ile konuştuk ve olayı anlattım. Haklı olduğumu söyledi. Benimle tanışmak ve çay içmek istediğini söyledi. Ben bunların kişiliğini bildiğim için görüşmeyi reddettim ve orada bulunan avukatlarla oturup anlaşmalarını söyleyip, konuyu kapatmalarını söyleyip telefonu kapattım. 15 dakika sonra bana avukatımın vurulduğu bilgisi geldi. Bu kişinin yargılanmasını talep ediyorum" dedi.