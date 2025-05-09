Anneler ve Çocuklar İçin SED Destekli Piknik Etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar ve annelerini, Anneler Günü Pikniği etkinliğinde bir araya getirecek. Bu özel etkinlik, çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve sanatsal, kültürel ile sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir.

11 Mayıs Pazar Anneler Gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek piknik etkinlikleriyle, çocukların anneleriyle kaliteli zaman geçirmesi, duygusal bağlarını güçlendirmesi ve aile içi iletişimin desteklenmesi hedeflenmektedir. Etkinlik kapsamında çeşitli aktiviteler planlanmıştır.

Etkinlikte Yer Alacak Aktiviteler

Geleneksel çocuk oyunları

Grup etkinlikleri

Anne-çocuk etkileşimini artıracak eğlenceli aktiviteler

Bu etkinlikler sayesinde çocuklar ve anneleri hem eğlenceli vakit geçirecek hem de aile bağlarını güçlendirme fırsatı bulacaklardır.