Anneler ve Çocuklar İçin SED Destekli Piknik Etkinliği
SED hizmetinden yararlanan aileler için düzenlenen Anneler Günü pikniğinde, çocuklar ve anneleri eğlenceli aktivitelerle bir araya gelecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar ve annelerini, Anneler Günü Pikniği etkinliğinde bir araya getirecek. Bu özel etkinlik, çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve sanatsal, kültürel ile sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir.
11 Mayıs Pazar Anneler Gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek piknik etkinlikleriyle, çocukların anneleriyle kaliteli zaman geçirmesi, duygusal bağlarını güçlendirmesi ve aile içi iletişimin desteklenmesi hedeflenmektedir. Etkinlik kapsamında çeşitli aktiviteler planlanmıştır.
Etkinlikte Yer Alacak Aktiviteler
- Geleneksel çocuk oyunları
- Grup etkinlikleri
- Anne-çocuk etkileşimini artıracak eğlenceli aktiviteler
Bu etkinlikler sayesinde çocuklar ve anneleri hem eğlenceli vakit geçirecek hem de aile bağlarını güçlendirme fırsatı bulacaklardır.