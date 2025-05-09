Hava yoluyla seyahat sayısı 4 ayda 64,2 milyonu aştı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 73 bin 657, dış hatlarda 71 bin 151 olduğuna işaret eden Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin üst geçişlerle 193 bin 894'e ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, nisanda uçak trafiğinin üst geçişler dahil 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 arttığını belirtti.

Aynı ayda iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 102 bin 796, dış hat yolcu trafiğinin de 10 milyon 954 bin 959 olduğunu belirten Uraloğlu, "Nisanda direkt transit yolcularla birlikte 19 milyon 74 bin 321 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil yolcu trafiğinde yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Nisanda iç hatlarda 71 bin 97 ton, dış hatlarda 321 bin 508 ton olmak üzere taşınan yük miktarı 392 bin 606 tona ulaştı." bilgisini paylaştı.

Ocak-nisan döneminde havalimanlarına iç hatlarda 278 bin 513, dış hatlarda 236 bin 31 uçağın iniş-kalkış yaptığına, böylece üst geçişlerle birlikte 693 bin 916 uçak trafiğine ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, açıkla28masını şöyle sürdürdü:

"Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 6 arttı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 28 milyon 783 bin 776, dış hat yolcu trafiği 35 milyon 413 bin 937 oldu. Ocak-nisan döneminde direkt transit yolcularla birlikte 64 milyon 250 bin 267 yolcuya hizmet verildi. Nisan sonunda hizmet verilen direkt transit dahil yolcu trafiği, 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 3,4 arttı. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği, iç hatlarda 256 bin 876, dış hatlarda 1 milyon 174 bin 642 ton olmak üzere 1 milyon 431 bin 519 tona ulaştı."

İstanbul Havalimanı, 4 ayda yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda nisanda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 85, dış hatlarda 34 bin 699 olmak üzere 44 bin 784'e ulaştığını bildirerek, iç hatlarda 1 milyon 463 bin 4, dış hatlarda 5 milyon 511 bin 424 olmak üzere 6 milyon 974 bin 428 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Ocak-nisan döneminde de bu havalimanında iç hatlarda 35 bin 661, dış hatlarda 130 bin 761 olmak üzere 166 bin 422 uçak trafiğinin gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, "İç hatlarda 4 milyon 886 bin 387, dış hatlarda 20 milyon 49 bin 504 olmak üzere 24 milyon 935 bin 891 yolcu trafiğine imza atıldı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiğinin nisanda iç hatlarda 1 milyon 662 bin 102, dış hatlarda 2 milyon 140 bin 926 olmak üzere 3 milyon 803 bin 28 olduğunu, uçak trafiğinin de iç hatlarda 9 bin 51, dış hatlarda 12 bin 541 olmak üzere 21 bin 592'ye ulaştığını bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 aylık sürede iç hatlarda 34 bin 186, dış hatlarda 48 bin 328 olmak üzere 82 bin 514 uçak trafiğinin gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, iç hatlarda 5 milyon 982 bin 752, dış hatlarda 8 milyon 125 bin 118 olmak üzere 14 milyon 107 bin 870 yolcuya hizmet verildiğine işaret etti.

Uraloğlu, 2002'de iç ve dış hatlarda yaklaşık 34,5 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirterek, "İstanbul'daki havalimanlarımız, yılın 4 ayında 39 milyondan fazla yolcu ağırladı. Söz konusu dönemde 2002 yılına göre tüm Türkiye'deki havalimanlarından yüzde 13 daha fazla yolcuya hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin de söz konusu ayda 2 bin 153, dört aylık dönemde de 8 bin 339 olduğunu bildirdi.

Turizm merkezleri, 4 ayda 10,3 milyon yolcu ağırladı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 4 ayda iç hatlarda 5 milyon 74 bin 319, dış hatlarda 5 milyon 191 bin 962 olmak üzere 10 milyon 266 bin 281'e ulaştığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İç hatlarda 42 bin 923, dış hatlarda 36 bin 571 olmak üzere 79 bin 494 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 3 milyon 310 bin 503, Antalya Havalimanı'nda 5 milyon 652 bin 945, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 608 bin 364 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 511 bin 869 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 182 bin 600 yolcu trafiği gerçekleşti."