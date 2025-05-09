Ameliyathanelerin tekstil ürünleri üniversite öğrencilerinin elinden çıkıyor

Trakya Üniversitesi altyapı proje desteğiyle Giyim Üretim Teknolojisi Programı Atölyesine alınan makineler ve çeşitli araç-gereçlerle üretim gerçekleştiriliyor. Fabrikalardaki üretim biçimi olan bant sistemiyle çalışan atölye grubu, periyodik değişimlerle kalıp hazırlama, kesim, overlok çekimi, dikim, ütü, kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerini başarıyla yürütüyor.

Üretim Süreci ve Amaçlar

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, bu yıl faydalı ürün grubu olarak Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılan ameliyathane tekstil ürünlerini seçtiklerini ve hızlı bir üretim programı uyguladıklarını belirtti. Amaçlarının öğrencilere öğrenirken üretme alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Katkılar ve Sonuçlar

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sayesinde hastane için üretilen ameliyat tekstil ürünlerinde dışa bağımlılığın önüne geçildiğini ifade etti.

, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sayesinde hastane için üretilen ameliyat tekstil ürünlerinde dışa bağımlılığın önüne geçildiğini ifade etti. Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, öğrencilerin bu katkısını çok anlamlı bulduklarını belirtti.

Üretilen Ürünler ve Sayılar

2024 yılı Ekim ayından itibaren Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen kumaşlarla, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen'in koordinatörlüğünde, 15 öğrenci ile aşağıdaki ürünler üretildi:

550 adet delikli ameliyathane örtüsü

250 adet sedye örtüsü

100 adet kum torbası

100 adet yastık kılıfı

50 adet alet örtüsü

Mayıs ayında ise çeşitli amaçlar için kullanılacak 200 adet çanta dikildi.



