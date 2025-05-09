Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, bu durumun sürekliliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Merz, Almanya Başbakanı sıfatıyla Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Mark Rutte ile ortak basın toplantısında konuştu.

AA muhabirinin "Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesini güçlendirme arayışı ışığında, Türkiye'nin stratejik katkılarına ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz, eğer varsa bunun bir şekilde kurumsallaştırılması gerekir mi?" sorusu üzerine Merz, bu konuyu Rutte ile görüşmelerinde ele aldıklarını söyledi.

Merz, "Türkiye, NATO bölgesinde stratejik önemi açısından göz ardı edilemeyecek bir alanı korumaktadır. Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye ile NATO içindeki bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO ortaklığına bağlılığının önemine işaret eden Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yakın gelecekte Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Merz, Eurofighter jetlerinin teslimatı konusunda hükümetinin bir karar vereceğini belirterek, "Ancak biz, NATO'nun önemli bir üyesi olarak Türkiye'nin bizimle sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamaya devam etme konusunda güçlü bir iradeyle birleşiyoruz." dedi.