Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'ye geliyor

Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Ana sayfaHaberler Siyasi

Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 16:06, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 16:11
Yazdır
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, bu durumun sürekliliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Merz, Almanya Başbakanı sıfatıyla Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Mark Rutte ile ortak basın toplantısında konuştu.

AA muhabirinin "Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesini güçlendirme arayışı ışığında, Türkiye'nin stratejik katkılarına ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz, eğer varsa bunun bir şekilde kurumsallaştırılması gerekir mi?" sorusu üzerine Merz, bu konuyu Rutte ile görüşmelerinde ele aldıklarını söyledi.

Merz, "Türkiye, NATO bölgesinde stratejik önemi açısından göz ardı edilemeyecek bir alanı korumaktadır. Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye ile NATO içindeki bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO ortaklığına bağlılığının önemine işaret eden Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yakın gelecekte Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Merz, Eurofighter jetlerinin teslimatı konusunda hükümetinin bir karar vereceğini belirterek, "Ancak biz, NATO'nun önemli bir üyesi olarak Türkiye'nin bizimle sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamaya devam etme konusunda güçlü bir iradeyle birleşiyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber