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Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ün son 145 yılın en sıcak yılı olduğunu belirterek, "Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 16:10, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 16:36
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Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla 81 ilde düzenledikleri "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki etkinliğe katıldı.

Burada konuşma yapan Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında kampanyaya ilgi olduğunu dile getirerek, destek verenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Sıcak hava yangına davetiye çıkarıyor

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak ve orman varlığını artırmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunun en somut örneği de son 22 yılda bu güzel ülkemizin topraklarına ekmiş olduğumuz 7,5 milyar tohum ve fidandır. Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken, diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyoruz. Bu tehditlerin en önemlisi de orman yangınları. Son 10 yılda yanan orman alanı, bir önceki 10 yılda yanan orman alanının iki katı. İklim değişikliği, sıcaklık artışını da yanında getirmiş durumda. Dolayısıyla dünyadaki son 9 yıl, 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu, 23 Temmuz 2024 ise yine son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazla ise nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa işte orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor."

"Biz yeşil vatana son derece önem veren ve içselleştiren milletiz"

Bakan İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 84'ünün önlenebilir olduğuna dikkati çekti.

Büyük orman yangınlarının küçük hassasiyet ve dikkatle önünün kesilebileceğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Orman yangınlarıyla mücadelede en etkin yöntem, yangınının hiç çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla biz de arkadaşlarımıza bunu hedef olarak verdik. Arkadaşlarımız 2024 yılının sonbaharından itibaren köy köy dolaştı ve orman yangınlarıyla mücadelenin önemini anlattı. Bu mücadelenin sadece bir grubun, kurumun ya da kesimin mücadelesi olmadığını bilmek gerekir. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gönüllülerimizle bu mücadeleyi el ele, omuz omuza yürütmemiz gerekiyor. Biz yeşil vatana son derece önem veren ve içselleştiren milletiz. Dolayısıyla elimizdeki bu varlığın önemini mutlaka ama mutlaka bir diğerimize aktararak, hem kaynak kaybı hem de gönüllerimizi yakan orman yangınlarından kurtulmamız gerekiyor."

Etkinlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Yumaklı ve alandaki öğrenciler, ormanda çöp topladı. Etkinlikte öğrencilere fidan dağıtıldı.

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, 27 uçak, 105 helikopter ve 25 bin personelle orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını dile getirdi.

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