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Eski Zorlu Holding CEO'su Köksal hakkında beraat kararı

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal'ın basına yansıyan şirket içi mailinde yazdığı Ramazan ayı kutlamalarıyla ilgili ifadeler nedeniyle 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan yargılandığı ilk duruşma görüldü. Mahkeme, Köksal'ın 'Suç kastının bulunmaması' gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 16:43, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 16:44
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Eski Zorlu Holding CEO'su Köksal hakkında beraat kararı

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, 28 Şubat Cuma günü Vestel CEO'su Ergün Güler'in tüm şirkete gönderdiği Ramazan ayı tebriği içerikli maili yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren bir mail gönderdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Cem Köksal'ın 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı ilk duruşma nugün Çağlayan'daki İstannbul Adalet Sarayı 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, maili atan Ergün Güler ve avukatlar katıldı.

'KİMSENİN İNANÇLARINA MÜDAHALE ETMEM'

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Köksal, 500 bin lira aylık geliri olduğunu belirterek, "Emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerim geçerlidir. Ben kimsenin din ve vicdan hürriyetini engelleyici bir harekette bulunmadım. Konu tamamen kurum içi iletişimle ilgilidir. Ben Zorlu Grubu'na 28 yıl önce katıldım, çeşitli kademelerde yer aldım, işin kurumsal işleyişini iyi biliyorum. Ergün Güler de benim, ayrıca holding bünyesinde çalıştığımız dönem boyunca yakın arkadaşımdır. Yıllar içinde de aynı grubun içerisinde görev yaptık, hatta kendisi bana üstadım olarak hitap ederdi. Bir husumetimiz yoktu. Olay günü akşam saatlerinde otururken Ergün Bey'in mailini gördüm. E-posta mesajı kurumsal e-posta adresinden atılmıştı. Mail, kurumsal prosedüre uymayan içerikte bir maildi. Ramazan ayını kurumsal olarak kutlayıp kutlamadığımızı kontrol ettim ve kurumsal olarak kutlamadığımızı öğrendim. Ergün Bey'i görmüş olduğunuz mesajı atarak, kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim. Fakat yanlışlıkla tümünü yanıtla seçeneğine tıklayarak herkese yollamış oldum. Birkaç tane geri bildirim alınca mesajın geniş bir gruba iletildiğini fark ettim. Mesajı geri çekmek için olayı yetkili birine ulaştırdım ve geri çekmesi için çalışmalara başladık. Biz her sene kurumsal kutlamasını yapacağımız bayramların listesini yapıyoruz. Olayın Ramazan kutlamasına yönelik değil, kurumsal prosedürlere uymamasından dolayı yaşandığını belirtmek isterim. Üzerime atılan suçu işlemedim. Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" dedi.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Ergün Güler ise mahkemede verdiği beyanında, "Cem Bey ile senelerce birlikte çalıştık. Aramızda hiçbir zaman baskı kurma ya da tahakküm oluşturma gibi bir durum sözkonusu olmadı. Kendisiyle abi kardeş gibi bir ilişkimiz vardı. Cem Köksal'ın ne bana ne de başka birine karşı inanç ya da düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı bir tavrı olmamıştır. Şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında Cem Köksal'ın 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması da talep edildi. Mahkeme, suç kastının bulunmaması nedeniyle Köksal'ın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, 28 Şubat Cuma günü Vestel CEO'su Ergün Güler'in tüm şirkete gönderdiği Ramazan ayı tebriği içerikli maili yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren sert bir mail gönderdi. Mailin basına sızması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından Köksal hakkındaki iddianame tamamlandı. Cem Köksal'ın iddianamede yer alan ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, Zorlu Holding bünyesinde yaklaşık 7 aydır CEO olarak görev yaptığını, söz konusu maili sadece Vestel CEO'su Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını, ancak sehven 'Tümünü yanıtla' seçeneğini işaretlediği için Ergün Güler'in gönderdiği maildeki tüm alıcılara mailin gönderildiğini söylediği yer aldı. Mailin tüm alıcılara gittiğini fark ettikten sonra şirketin bilgi teknolojileri bölümünün başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini, ancak işlemler yapılana dek birçok kişiye mailin ulaştığını, daha sonra da şirket iç kaynaklarından sosyal medyaya sızdırıldığını, söz konusu maili göndermekteki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını söylediği kaydedildi. İddianamede, Cem Köksal'ın, 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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