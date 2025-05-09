Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk oluşturduğu, açıklarda ise daha derinlerde görülmesi dikkati çekti.

Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.

Kınalıada açıklarında müsilaj yeniden görüldü

Marmara Denizi'nde, Adalar ilçesinde yer alan Kınalıada açıklarında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın açıklarındaki müsilaj Marmara Denizi'nde yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun, açıklarda ise daha az yer kaplaması dikkati çekti.

Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak'ta müsilaj gözlenmişti.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep etmişti.