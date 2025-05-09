MHK'dan yeni VAR hakemi kararı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren TFF Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidildi.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF üst klasman hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecek.