Mersin Silifke'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 2 Ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mersin-Antalya kara yolu Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun sağında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada Hayatını Kaybedenler ve Olayın Detayları

Kazada yaşamını yitiren kişilerin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturma ve Gözaltı