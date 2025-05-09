Uşak'ta Kadınların Gücüyle Kırsalda Kalkınma Hamlesi

Üç yıldır aralıksız sürdürülen ve İzmir-Efemçukuru ile Uşak-Kışladağ bölgelerinde başarıyla uygulanan proje, kadınların finansmana erişimi, e-ticaret yetkinliği, kooperatifçilik bilinci gibi alanlarda gelişimini hedefliyor. Bu yıl ikinci fazına geçen proje kapsamında şimdiye dek 3 kooperatif ve 200'ü aşkın kadına ulaşıldı.

Eğitim programlarında katılımcılar, e-ticaretten markalaşmaya, finansal planlamadan devlet desteklerine kadar kapsamlı içeriklerle buluşturulurken, kadınlar hem bireysel potansiyellerini keşfetme hem de yerel kalkınmaya katkı sağlama fırsatı yakaladı.

Projenin ikinci fazında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen kadın kooperatifleri temsilcileri, uzmanlar ve girişimciler Uşak'ta bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Bu yönüyle proje, yalnızca bir eğitim programı değil aynı zamanda güçlü bir dayanışma ağına dönüştü.

TÜPRAG: "Kadınlarımız Bizim Altınımız"

TÜPRAG Kışladağ Altın Madeni Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ünal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızın kendi emekleriyle gerçekleştirdiği üretime destek olmak bizim için bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda bir kalkınma modelidir. Bizim altınımız kadınlarımız," dedi.

Kadın istihdamına da önem verdiklerini ifade eden Ünal, Türkiye'nin ilk kaya kamyonu kadın operatörlerini yetiştirdiklerini ve kadın çalışan oranlarını her yıl artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ünal ayrıca, İzmir'de arıcılık, Uşak'ta ise coğrafi işaretli ürünlerin üretiminde kadınlara destek olduklarını söyledi.

Kadın Dostu Markalar'dan İlham Veren Katkı

Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucusu Nazlı Demirel ise konuşmasında, platform çatısı altında kurulan Kadın Girişim Akademisi ile kadınlara dijital pazarlama, duygusal dayanıklılık gibi alanlarda eğitimler verdiklerini söyledi. Demirel, projenin yalnızca bir girişim değil, kadınların geleceğine uzanan bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Programda KDM Akademi Direktörü Buket Güngen ve Yıldırım Belediyesi'nden Ebru Yüksel, kooperatiflerin kalkınmadaki rolüne dikkat çeken sunumlar yaparken, girişimci Hava Çandar ise başarı hikayesiyle ilham verdi.

Sertifika töreniyle tamamlanan program, kadınlara bilgi, dayanışma ve ekonomik özgüven kazandırarak kırsal kalkınmanın kadın eliyle sürdürülebilir şekilde inşa edilebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.