Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) Bakırköy'deki otelde düzenlediği 13. Dönem 1. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması'nda konuşan Yerlikaya, derneğin ahlaki ve vicdani temeller üzerine inşa edildiğini ve medeniyet yürüyüşünün temsilcisi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomik ve Stratejik Gücü

Yerlikaya, derneğin Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki katkılarının yadsınamaz olduğunu belirtti. Bugün küresel ölçekte kurulan finans ağları, üretim zincirleri ve stratejik birlikteliklerin Türkiye'ye daha fazla işbirliği ve ortak vizyonla hareket etme zorunluluğu getirdiğini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı" Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alanda daha adil, güçlü ve dirayetli bir Türkiye'nin inşasını hedeflediğini belirten Yerlikaya, "Türkiye, son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Bizlere düşen, hem ekonomik hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından kendimizi geliştirmek ve bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır. Böylece mazlum coğrafyaların sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstlenmektir. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimizi el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı 'Türkiye'nin Yüzyılı' yapacağız." dedi.

Güvenlik ve Huzur Vurgusu

Ülkenin devlet geleneği, genç nüfusu, stratejik konumu ve sağlam medeniyet birikiminin bu güveni fazlasıyla verdiğini dile getiren Yerlikaya, milletin huzurunu daim kılmak, şehirleri güvenle yoğurmak ve çocukların geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Yerlikaya, "İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. İstiyoruz ki iş dünyamız, emniyet ve istikrar ortamında daha üretken hale gelsin, ülkemizi büyütsün. O nedenle, hepimizin ortak sorumluluğu olan güven iklimini korumak ve geliştirmek birinci vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Organize Suçlarla Mücadele

Kararlılıkla sürdürülen mücadele neticesinde organize suç yapılarının inlerine bir bir girildiğini, zehir tacirlerine ve suç odaklarına darbe üstüne darbe indirildiğini belirten Yerlikaya, amaçlarının sadece suçla mücadele değil aynı zamanda huzurun ve güvenin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesi olduğunu vurguladı.

ASKON'un Katkıları ve Bölgesel Yatırımlar

İstanbul Valisi Davut Gül , kentte hayata geçirilen birçok projede ASKON üyelerini yanlarında gördüklerini söyledi.

, kentte hayata geçirilen birçok projede ASKON üyelerini yanlarında gördüklerini söyledi. Gül, derneğin ülkeye faydalı işler yaptığını belirterek, "Bunun dışında da zekat müessesesi başta olmak üzere üzerlerine düşen sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. İstanbul'un huzuru arttıkça yatırımcılarımızın işlemleri de artacaktır." dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın , İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu, gönüllü ve güvenli dönüş süreci için teşekkür etti.

, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu, gönüllü ve güvenli dönüş süreci için teşekkür etti. Aydın, yabancı çalışanlarla ilgili yasal prosedürlerin bugünün dinamiklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Birçok sektörde; tarım, inşaat, tekstil, lojistik ve ev hizmetleri gibi alanlarda yerli iş gücüne ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Aydın ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yıllardır süren terörle mücadelenin ardından artık yatırım için çok daha güvenli ve cazip bir bölge haline geldiğini, sağlanan huzur ve güven ortamının iş dünyası açısından yeni fırsat kapıları araladığını kaydetti.

Program Detayları

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programa İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ASKON üyeleri ve davetliler katıldı. Programda Bakan Yerlikaya basına kapalı bir sunum da yaptı.