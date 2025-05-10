Londra'da Türk Savunma Sanayi Zirvesi: Sürpriz Buluşmalar!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile ülkede yaşayan Türk öğrenci, sektör çalışanları ve profesyonelleri bir araya getirdi. Londra'daki bir otelde başlayan etkinlikte, "Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" başlıklı panel düzenlendi. Panel, Savunma Sanayii Akademi Eğitim Gelişim Programları ve Teknoloji Direktörü Kürşad Akpınar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, geçmişte yurt dışında çalışan ASELSAN mühendisi Onur Mustafaoğlu, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) mühendisi Tevfik Can Uzun, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) mühendisi Şükran Şengül Ayalp ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Ümit Kanoğlu deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Panelde Paylaşılan Deneyimler

Onur Mustafaoğlu : ASELSAN'da mühendis olarak yurt dışı deneyimlerini aktardı.

: ASELSAN'da mühendis olarak yurt dışı deneyimlerini aktardı. Tevfik Can Uzun : TEI'de mühendislik alanındaki tecrübelerini paylaştı.

: TEI'de mühendislik alanındaki tecrübelerini paylaştı. Şükran Şengül Ayalp : HEAŞ'taki mühendislik kariyerine dair bilgiler verdi.

: HEAŞ'taki mühendislik kariyerine dair bilgiler verdi. Ümit Kanoğlu: STM'deki mühendislik ve ticaret alanındaki deneyimlerini anlattı.

Etkinliğin Amacı

Bu buluşma, Türk savunma sanayi sektöründeki profesyonellerin ve öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunmasını, sektördeki güncel gelişmeleri takip etmelerini ve kariyer fırsatlarını değerlendirmelerini amaçlamaktadır.