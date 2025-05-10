Metro istasyonunda talihsiz kadının üzerine reklam panosu düştü

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

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