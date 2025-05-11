Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?

Meclis Genel Kurulu'nda, kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenlemeler görüşülecek. Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasından 5 üye seçilecek. Bu 5 üyeden 3'ü Yargıtay, biri Danıştay, biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

Meclis Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar

Kartalkaya yangını ile ilgili olarak Bolu Valiliği yetkilileri dinlenecek.

ile ilgili olarak dinlenecek. Meclis'te komisyonların gündemi yoğun olacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu , çalışmalarını tamamlayarak son kez toplanacak ve hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığı'na sunacak.

, çalışmalarını tamamlayarak son kez toplanacak ve hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığı'na sunacak. Meclis, Kartalkaya'daki otel yangınını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bolu Valiliği'nden yetkililer komisyonda dinlenecek.

araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bolu Valiliği'nden yetkililer komisyonda dinlenecek. Salı ve Çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Siyasi Parti Grup Toplantıları

Genel başkanlar, Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Meclis'teki bu yoğun gündem, hem yasa değişiklikleri hem de önemli araştırma komisyonlarının çalışmaları açısından dikkat çekiyor.



