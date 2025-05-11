Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyet uyarısıyla AK Parti, şehit ve gazi aileleriyle buluşuyor. PKK'nın silah bırakmasının ardından toplumsal destek artıyor. Öcalan'a af iddialarına karşı net açıklamalar yapılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 07:18, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 07:20
Yazdır
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de Meclis'in açılışında DEM'li yöneticilerle tokalaşması ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi ile ilk aşama bir anlamda tamamlanmış oldu.

AK Parti de yeni süreçle ilgili toplumsal desteğin artması için tüm kadrolarıyla sahada olacak.

Edinilen bilgilere göre; AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, terörün sonlandırılması kapsamında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile başlatılan görüşmelere ilk günlerde destek yüzde 50'nin altında kalıyordu.

Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın sahiplenmesi ve sürecin devlet politikası haline gelmesi toplumsal desteği artırdı. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye projesine olan desteğin yüzde 60'a dayandığı ifade edildi.

Toplumsal Destek ve Bilgilendirme Çalışmaları

Bazı çevrelerin "Öcalan'a af getirileceği" şeklinde yaptığı propagandaya karşı toplumun doğru bilgilendirilmesi için adeta seferberlik ilan edilen AK Parti'de parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasından sonra sürece ilişkin toplumsal desteğin daha da artacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Hassasiyet Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeni süreçle ilgili toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınmasına sık sık vurgu yaptığı belirtiliyor. Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesini, sürecin her yönüyle doğru bir şekilde aktarılmasını, Öcalan'a af getirilmesinin söz konusu olmadığının vurgulanmasını istediği öğrenildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber