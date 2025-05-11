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Beyaz yakalılar güney şehirlerine akın ediyor!

Beyaz yakalı çalışanlar, deprem korkusu ve uzaktan çalışma fırsatıyla Ege ve Akdeniz sahillerine taşınıyor. Bu göç dalgası, hem yaşam tarzını hem de emlak fiyatlarını kökten değiştiriyor. Uzmanlara göre bu hareketlilik geçici değil, Türkiye'nin çalışma kültüründe kalıcı bir dönüşümün habercisi!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 07:23, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 07:25
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Beyaz yakalılar güney şehirlerine akın ediyor!

Araştırmalara göre, son bir yılda beyaz yakalı çalışanlar güney şehirlerine yerleşmeye başladı. Uzaktan çalışan bu grup, daha çok Muğla, Balıkesir ve Antalya gibi sahil şehirlerini tercih ederek müstakil hayata geçti.

6,2'lik İstanbul depreminin ardından göç edenlerin sayısında hızlı bir artış görüldü. Özellikle kalabalık, stresli ve riskli metropol hayatından uzaklaşmak isteyen beyaz yakalılar, çözümü güney illerine göç etmekte buldu.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Yapılan araştırmalar, son bir yıl içinde İstanbul'dan başta Bodrum, Muğla, Balıkesir ve Antalya olmak üzere birçok sahil şehrine ciddi bir göç yaşandığını ortaya koyuyor. Bu göç hareketinin temelinde ise hem doğal afet korkusu hem de pandeminin ardından kalıcı hale gelen uzaktan çalışma düzeni yatıyor. Birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçti ve bu da göçü destekleyen bir durum oldu.

Güney Şehirlerine Göçün Nedenleri

  • Doğal afet korkusu
  • Pandemi sonrası kalıcı uzaktan çalışma düzeni
  • Daha sakin ve doğa ile iç içe yaşam isteği

Talep Fiyatları Artırıyor

Beyaz yakalı kesim, özellikle doğa ile iç içe, müstakil ve geniş yaşam alanlarına sahip evleri tercih ediyor. Apartmanlardan villa tipi konutlara, küçük bahçeli evlerden ekolojik yapılara kadar birçok seçenek, bu yeni yaşam tarzının temelini oluşturuyor. Uzmanlar, bu göç dalgasının geçici olmadığını ve Türkiye'de çalışma kültüründe kalıcı bir değişimin işaretçisi olduğunu belirtiyor.

Artık sadece tatil için değil, çalışmak ve yaşamak için de Ege ve Akdeniz sahilleri revaçta. Bu durum, güney şehirlerindeki emlak piyasasını da hareketlendirmiş durumda. Müstakil hayatın cazibesi artarken, bölgedeki kira ve konut fiyatlarında da gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor.


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