Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?

Türkiye, bugüne kadar terör sebebiyle ağır faturalar ödedi.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde terörün maliyetine ilişkin çalışmanın detaylarını açıklamıştı. Bazı akademisyenler ile İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmaya göre, 2023'e kadar terörün maliyetinin 3,7 trilyon lira olduğu belirtilmişti. Aradan geçen iki yıllık süreçte bu maliyetin 4 trilyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Verilere göre; terör olmasaydı, ortaya çıkan maliyetle tahmini olarak

100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü ,

, 100 adet büyük ölçekli baraj ,

, 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu ,

, 100 bin kilometre duble yol ,

, 1.000 adet HES ,

, 1.000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı ,

, 1.000 adet 1.000 yataklı şehir hastanesi ,

, 1.000 adet 100 yataklı hastane ,

, 1.000 adet 1.000 kişilik kütüphane ,

, 1.000 adet 24 derslikli okul

bugün hepsi bir arada yapılabilirdi.

Kazanımlar Artacak

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla birlikte sürecin ekonomiye muhtemel yansımalarını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, harcanan kaynakların daha üretken, katma değeri yüksek, mikro markalaşmaya dönük ve ulusal savunma gücünü artırıcı alanlara aktarılmaya başlanacağını söyledi.

Erdoğan, "Bütün bunlar olayın iktisadi ve finansal boyutları açısından son derece önemli. Bunun dışında, o bölgede yeniden terörsüz bir döneme başlamasından dolayı turizm, tarım, hayvancılık gibi alanlarda hakikaten çok ciddi destekler, ciddi faaliyetler söz konusu olabilir. Bu diplomatik başarı hem bölgede hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da hem de küresel olarak bütün dünyada Türkiye'nin saygınlığını, itibarını ciddi anlamda artırır" dedi.

Terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol yataklarının bulunmasının enerji alanında da fayda sağlayacağını ifade eden Erdoğan, "Mesela, son dönemde Gabar'da çok kaliteli petrol çıkarıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. O bölgenin birçok yerinde petrol yatakları ve doğal madenler bulunuyor." şeklinde konuştu.

Enerjide Rahatlama

Bunlarla elde edeceğimiz kazanımlar da Türkiye'nin döviz gelirinin artması ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılması açısından pozitif bir gelişme.

Terörle mücadele konusunda harcamış olduğumuz kaynaklar;

Eğitim

Sağlık

Kültür

Turizm

Savunma sanayi

İlaç sanayi

Modern teknolojilerin geliştirilmesi

Kamu hizmetlerinin daha inovatif (yenilikçi) bir hale getirilmesi

konusunda kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.



