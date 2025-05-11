Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
Ana sayfaHaberler EkonomiAna sayfaHaberler Siyasi

Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?

Türkiye'nin teröre ödediği 4 trilyon liralık fatura, ülkenin geleceğini nasıl etkiliyor? Bu devasa bütçeyle neler yapılabilirdi?

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 07:27, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 07:32
Yazdır
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?

Türkiye, bugüne kadar terör sebebiyle ağır faturalar ödedi.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde terörün maliyetine ilişkin çalışmanın detaylarını açıklamıştı. Bazı akademisyenler ile İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmaya göre, 2023'e kadar terörün maliyetinin 3,7 trilyon lira olduğu belirtilmişti. Aradan geçen iki yıllık süreçte bu maliyetin 4 trilyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Verilere göre; terör olmasaydı, ortaya çıkan maliyetle tahmini olarak

  • 100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
  • 100 adet büyük ölçekli baraj,
  • 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu,
  • 100 bin kilometre duble yol,
  • 1.000 adet HES,
  • 1.000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı,
  • 1.000 adet 1.000 yataklı şehir hastanesi,
  • 1.000 adet 100 yataklı hastane,
  • 1.000 adet 1.000 kişilik kütüphane,
  • 1.000 adet 24 derslikli okul

bugün hepsi bir arada yapılabilirdi.

Kazanımlar Artacak

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla birlikte sürecin ekonomiye muhtemel yansımalarını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, harcanan kaynakların daha üretken, katma değeri yüksek, mikro markalaşmaya dönük ve ulusal savunma gücünü artırıcı alanlara aktarılmaya başlanacağını söyledi.

Erdoğan, "Bütün bunlar olayın iktisadi ve finansal boyutları açısından son derece önemli. Bunun dışında, o bölgede yeniden terörsüz bir döneme başlamasından dolayı turizm, tarım, hayvancılık gibi alanlarda hakikaten çok ciddi destekler, ciddi faaliyetler söz konusu olabilir. Bu diplomatik başarı hem bölgede hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da hem de küresel olarak bütün dünyada Türkiye'nin saygınlığını, itibarını ciddi anlamda artırır" dedi.

Terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol yataklarının bulunmasının enerji alanında da fayda sağlayacağını ifade eden Erdoğan, "Mesela, son dönemde Gabar'da çok kaliteli petrol çıkarıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. O bölgenin birçok yerinde petrol yatakları ve doğal madenler bulunuyor." şeklinde konuştu.

Enerjide Rahatlama

Bunlarla elde edeceğimiz kazanımlar da Türkiye'nin döviz gelirinin artması ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılması açısından pozitif bir gelişme.

Terörle mücadele konusunda harcamış olduğumuz kaynaklar;

  • Eğitim
  • Sağlık
  • Kültür
  • Turizm
  • Savunma sanayi
  • İlaç sanayi
  • Modern teknolojilerin geliştirilmesi
  • Kamu hizmetlerinin daha inovatif (yenilikçi) bir hale getirilmesi

konusunda kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber