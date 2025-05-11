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Doğum yapanın kredi borcu silinecek

Genç çiftlere verilen faizsiz krediye yeni düzenlemeler yolda. Özellikle doğum yapan çiftlerin kredi borcunun silinmesi gündemde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 07:48, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 08:00
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Doğum yapanın kredi borcu silinecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, genç çiftlerin evlenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen evlilik kredisi kapsamında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Son dönemde gençlere yönelik uygulamalar ile genç yaşta evlenmenin teşvik edildiğine dikkat çeken Efendioğlu, gençlerin doğrudan kendilerine fayda sağlayacak ve belirli noktalarda ana aktör olmalarına olanak tanıyacak enstrümanlar geliştirdiklerini belirtti.

Bu model, gençlerin sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımını hedefliyor.

Evlilik Kredisi ve Yeni Düzenlemeler

"Doğum yapan çiftlerin kredi borcunun silinmesi gündemde" ifadesiyle dikkat çeken Efendioğlu, bakanlık olarak yönetim kurulunda yer aldıkları çalışmalarda, devletin gençlere destek sağladığını vurguladı. Aile ve Gençlik Bankası tarafından evlenmek isteyen gençlere faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödenmeye başlanıyor. Krediye herhangi bir ekleme yapılmıyor, alınan para geri ödeniyor.

Enerji Gelirlerinin Gençlere Yönlendirilmesi

Devletin yakın zamanda doğal gaz ve petrol gelirleri ile nükleer enerji üretiminden elde edeceği gelirlerin bir kısmının her yıl doğrudan gençlere aktarılması planlanıyor. Cumhurbaşkanının yaklaşımı doğrultusunda, bu devlet hakkının gençlere ayrılması hedefleniyor.

Yeni Destek Modelleri ve Gündemdeki Değişiklikler

  • Aile ve Gençlik Bankası fonu düzenli olarak yönetim kurulu toplantılarıyla yönetiliyor ve fon miktarı ciddi şekilde artıyor.
  • Fonun ilk kullanım alanı evlilik kredisi oldu; faizsiz kredi veriliyor ve iki yıl sonra ödemeye başlanıyor.
  • Çocuk desteği sağlanması yoluyla kredi borcunun silinmesi gibi yeni modeller üzerinde çalışılıyor.
  • Gençlere yönelik temel destek mekanizmalarından biri olarak bu uygulama öne çıkıyor.

Yakın zamanda çocuk desteğiyle birlikte devletin kredi borcundan feragat etmesi gibi yeni düzenlemelerin duyurulması bekleniyor.


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