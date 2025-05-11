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İzmir'de gaz sızıntısı sonrası yaşanan patlama: 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı, bina tahliye edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve çevrede büyük panik yaşandı. Patlamanın etkisiyle iş yerlerinin camları kırıldı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 07:47, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 07:55
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İzmir'de gaz sızıntısı sonrası yaşanan patlama: 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldi ve 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A adresindeki apartmanda yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bina hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Yaralıların biri patlamanın yaşandığı dairede, biri aynı binada, diğer ikisi ise o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olarak belirtildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama sonrası 3'üncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Patlama Anı ve Hasar

  • Patlama sırasında çevredeki kafe ve iş yerlerinin camlarında hasar oluştu.
  • O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
  • Görüntülerde, patlamayla birlikte iş yerinin camlarının kırıldığı ve vatandaşların panikle kaçtığı görülüyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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