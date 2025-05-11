TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon ve büyüme mesajı

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Finans Zirvesi 2025, kamu, özel sektör ve akademi dünyasından üst düzey temsilcilerin katılımıyla başladı. Zirvenin ilk gününde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İki gün sürecek etkinlikte, makroekonomik gelişmelerden yapay zekaya, sermaye piyasalarından sürdürülebilir finans uygulamalarına kadar birçok başlık tartışılıyor.

Fiyat İstikrarı ve Ekonomik Politikalar

Zirvede sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için ön koşul olduğunu vurgulayarak, enflasyonu belirlenen hedeflerle uyumlu şekilde düşürmekte kararlı olduklarını belirtti. Türkiye'de sıkı parasal duruşun makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile desteklendiğinin altını çizen Karahan, "Proaktif ve piyasa işleyişi içinde attığımız adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi. Artan küresel belirsizliğe karşın portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı oldu" diye konuştu.

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yalnızca bilimsel bilgi üretmekle yetinmediklerini; bu bilgiyi kamu yararına dönüştüren ve ülkenin geleceğine katkı sunan tartışma zeminleri oluşturmayı temel bir görev kabul ettiklerini belirtti. Finans Zirvesi'nin bu sorumluluğun güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden İnci, ekonominin, finansın ve teknolojinin sınırlarının birbirine karıştığını; veri, yapay zeka ve dijital altyapıların bu dönüşümün itici gücü haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin Yatırım Cazibesi

Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu , son 20 yılda 270 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım çektiklerini ve Türkiye'nin cazibesini koruduğunu belirtti.

, son çektiklerini ve Türkiye'nin cazibesini koruduğunu belirtti. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, finansal dönüşümde başarılı olmanın önemine değindi.



