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Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Putin, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlanmasını teklif etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 08:15, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 08:16
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Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Ukrayna ile süren savaşta üçüncü kez ateşkes kararı aldıklarını bildirdi. Putin, ateşkese ilişkin açıklamasında Türkiye'nin barış süreci için gösterdiği çabaları övdü ve İstanbul'un yeniden müzakere merkezi olması teklifinde bulundu.

"15 Mayıs'ta İstanbul'da görüşmelere hemen başlayalım"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Mayıs Salı günü bir görüşme planladıklarını belirten Putin, "Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz" dedi.

Putin, önceki ateşkes süreçlerinin başarısız olmasına rağmen barış arayışından vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"5 Mayıs'taki ateşkes Kiev tarafından bozulmuştu. Tüm taraflarla iletişim halindeyiz. 2022'de de barış girişimlerimiz olmuştu. Şimdi zaferimizi ilan ediyoruz ve üçüncü kez ateşkes çağrısı yapıyoruz."

Erdoğan ile görüşme gündemde

Putin, açıklamasında Türkiye'nin diplomatik girişimlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk mevkidaşlarımızla gelişmeleri organize etmeye çalıştık. Yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin ara bulucu rolünü ve barışa olan katkısını çok önemsiyoruz."

Putin ayrıca, ABD eski Başkanı Donald Trump ile de yeniden görüşmeler yapıldığını belirtirken, ateşkesin "uluslararası hassasiyetler gözetilerek" planlandığını dile getirdi.

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