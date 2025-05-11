Ebeveynini kaybeden çocuk devlet takibinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ebeveynini kaybeden çocukların risk altında kalmaması için dijital takip sistemini devreye aldı. Yeni modül sayesinde, çocuklardan biri anne ya da babasını kaybettiğinde sistem otomatik bildirimle harekete geçiyor. İlgili sosyal hizmet uzmanı vakaya atanıyor ve destek süreçleri hızla başlatılıyor. Bu sayede ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar, olası risklere karşı artık devletin takibinde oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çocuklara yönelik hizmetleri daha etkin ve hızlı hale getirmek için özel bir takip modülü geliştirdi. Aile Bilgi Sistemi içerisinde hayata geçirilen ve 81 ildeki müdürlükler ile sosyal hizmet merkezlerinde kullanıma açılan modül sayesinde, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara dair tüm işlemler tek sistem üzerinden yürütülüyor. Tespit, takip, vaka atama ve nakil gibi işlemler bu modül aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Modülün Çalışma Prensibi

Modül, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) ile entegre çalışarak ebeveyn kaybı yaşayan çocukların bilgilerine otomatik olarak erişim sağlıyor. İlgili sosyal hizmet personeline vaka atanıyor ve çocukla aileye dair yürütülen çalışmalar sisteme kaydedilerek düzenli takip ediliyor.

Her Alanda Destek Sağlanacak

Kamu Yatırım Programı'na alınan "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması Projesi" ile aile ya da akraba yanında bakılan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan çocuklara çok yönlü destek sunulması hedefleniyor.

Ekonomik destek

Psikososyal destek

Sportif ve kültürel alanlarda destek

Aynı zamanda çocukların bakımını üstlenen bireylerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



