7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama

Rümeysa Öztürk, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest bırakıldı ve eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.

Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi. Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.

Başkonsolos Buner, giriş salonunda ayaküstü sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rümeysa Öztürk'ün Açıklamaları

"Tüm ilgi ve destek için minnettarım" diyen Öztürk, havalimanında yaptığı açıklamada iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

"Herkese tüm destek ve sevgisi için teşekkür ediyorum. Son 45 günde özgürlüğümü kaybettim ve doktora çalışmalarım için kritik bir zamanda eğitim hakkımı kaybettim. Çalışmalarıma, topluluğuma, arkadaşlarıma dönebildiğim için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki, Tufts'daki topluluğum için çok zor zamanlardı. Tüm nezaket, ilgi ve destek için minnettarım."

Basın Toplantısında Kimler Vardı?

ABD Senatörü Ed Markey

Kongre Üyesi Ayanna Pressley

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları

ACLU avukatları, Öztürk'ün gözaltına alınmasının yanlışlığını ve Hamas'ı desteklediği iddialarının dayanaksız olduğunu vurguladı. ACLU Massachusetts Direktörü Carol Rose, "Bunlar, ortaya çıkıp kanıtlamaları için kendilerine (ABD hükümeti avukatlarına) bolca zaman tanındığı halde hiçbir şekilde kanıt gösterilemeyen, desteksiz iddialardır." dedi.

ABD Yönetimine Eleştiriler

Demokrat Senatör Ed Markey, ABD yönetiminin uluslararası öğrencilere yönelik katı tutumunu eleştirerek, "Konuşma özgürlüğü ve usulüne uygun yargılanma herkesin hakkıdır, hepimiz bu hakları paylaşıyoruz. Bu yüzden bu eve dönüş, tüm özgürlüklerimiz adına hepimizin üstlenmesi gereken mücadelenin sadece başlangıcıdır." dedi. Markey ayrıca, "Bu, Rumeysa için, adalet için ve demokrasimiz için bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme Süreci ve Hukuki Mücadele

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, 22 Mayıs'ta Vermont'ta görülecek duruşmada Türk öğrencinin vizesinin "yasa dışı iptaline" karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Khanbabai, ABD hükümetinin yabancı öğrencilere yönelik gözaltı ve vize iptali gibi uygulamalarını eleştirerek, "Bunu yetki dışında, öğrencilerle ilgili göçmenlik hukuku tarihimizde hiç görmediğimiz bir şekilde yaptılar." dedi.

Massachusetts'teki bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları da Öztürk'ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rümeysa Öztürk'ü bekleyen komşuları evinin önüne çiçek ve geçmiş olsun mesajları bıraktı.

Ne Olmuştu?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti. Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.



