Kırmızı ışık ihlali can almaya devam ediyor: 2024'te 137 kayıp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili önemli veriler paylaştı.

Bu süreçte 3 milyon 600 bin 17 araç denetlenirken, toplamda 498 bin 666 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde özellikle mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan sürücülere de müdahale edildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu denetimler, sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Trafik Denetimlerinde Tespit Edilen İhlaller

Çakar cihazı kullanan sürücülere: 50 işlem

sürücülere: 50 işlem Hız ihlali : 149 bin 311 işlem

: 149 bin 311 işlem Periyodik muayenesi olmayan araçlar : 27 bin 818 işlem

: 27 bin 818 işlem Emniyet kemeri kullanmayanlar : 25 bin 993 işlem

: 25 bin 993 işlem Sürücü belgesiz araç kullananlar : 16 bin 677 işlem

: 16 bin 677 işlem Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayanlar: 7 bin 474 işlem

Diğer işlemlerle birlikte toplamda 498 bin 666 araca ve sürücüye işlem uygulandı.

Kırmızı Işık İhlali ve Sonuçları

Bakan Yerlikaya, ışık ihlallerine dikkat çekerek, "2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Trafik ışıklarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, bir anlık dikkatsizliğin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

2024 ve 2025 Yılı Trafik Işık İhlali Verileri

2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı: 137

137 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ışık ihlaliyle ilgili işlem yapılan araç ve sürücü sayısı: 369 bin 457

Trafik kurallarına uymanın önemi bir kez daha vurgulanırken, sürücülerden dikkatli ve sorumlu davranmaları istendi.



