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Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Öğrenciler hızla tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 09:18, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 09:19
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Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kazan dairesinde, dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden öğrenciler, panik içinde dışarı çıkarak durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yurtta kalan öğrenciler, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Olayın Detayları

  • Binanın bir kısmında hasar meydana geldi.
  • Dumandan etkilenen üç öğrenciye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
  • Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.


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