Kaza sonrası hastanede kalmayı reddetti, hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde 40 yaşındaki Halil İnan, kendi aracıyla hafif çaplı bir kaza yaptığını belirterek gece saatlerinde Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Muayene ve tetkiklerin ardından doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyen Halil İnan, evine dönmeyi tercih etti.

Olayın Gelişimi

İki çocuk babası olan Halil İnan, sabaha karşı evinde aniden fenalaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmek üzereyken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi Süreci

Halil İnan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



