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'2.1 milyon kişi bankalardaki paranın dörtte üçüne sahip'

Türkiye'de bankalardaki toplam mevduatın büyük kısmı az sayıda kişiye ait. 10 bin TL altı hesabı olan milyonlarca kişi ise neredeyse yok sayılıyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 09:49, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 09:51
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'2.1 milyon kişi bankalardaki paranın dörtte üçüne sahip'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki toplam mevduatın yüzde 78'i, 2,1 milyon kişiye ait. Buna karşılık, 10 bin TL altında hesabı olan 163 milyon kişi ise sadece yüzde 0,7 pay alabiliyor. Bu durum, Türkiye'deki gelir dağılımındaki dengesizliği ve mevduat sahipleri arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Mevduat Dağılımı ve Rakamlar

  • 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, Türkiye'de 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip kişi sayısı 2 milyon 100 bin 154'e ulaştı.
  • Bu kişilerin toplam mevduatı 15,3 trilyon TL olurken, bu tutar toplam mevduatın yüzde 78'ine denk geldi.
  • Aynı dönemde, banka hesabında 10 bin TL'nin altında parası olan mudi sayısı 162 milyon 973 bin 185 olarak kaydedildi.
  • Bu grup, toplam mevduattan sadece yüzde 0,7 oranında pay aldı.

Zaman İçinde Değişim

2020 yılında, milyonerlere ait mevduatın toplam içindeki payı yüzde 55,37 iken, 10 bin TL altı tutarlara sahip mudilerin payı yüzde 2,69 seviyesindeydi. Son beş yılda düşük gelir grubunun toplam mevduattaki payı azalırken, yüksek gelir grubunun payı hızla arttı.

Ekonomist İris Cibre'nin Değerlendirmesi

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tabloya dikkat çekerek, 2,1 milyon kişinin her ay yaklaşık 400 milyar TL faiz geliri elde ettiğini ve bunun kişi başına ortalama 291 bin TL'ye denk geldiğini belirtti.


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