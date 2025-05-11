Adana'da DAEŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Zanlıların, 2015-2024 yılları arasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve Adana'da kaçak olarak çalıştıkları tespit edildi.

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