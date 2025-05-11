Adana'da DAEŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Adana'da düzenlenen DAEŞ operasyonunda yasa dışı yollarla yurda giren ve kaçak çalışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 10:20, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 10:21
Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, 2015-2024 yılları arasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve Adana'da kaçak olarak çalıştıkları tespit edildi.
Operasyonun Detayları
- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- M.S, H.A, H.H, M.H. ve H.A. isimli zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- A.B. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.