FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu

Bursa'da araç kiralama yapan Oktay Yanık, dolandırıcıların hedefi oldu! IBAN üzerinden gelen paralar hayatını altüst etti. Eylül ayında askere gitmeyi bekleyen Yanık, cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 10:22, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 10:23
Yazdır
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu

Bursa'da araç kiralama ve oto yıkama işiyle uğraşan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN üzerinden aldı.

Ancak, nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ın banka hesabını kullandı. Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı Yanık'ın banka hesabına aktaran şahıslar, daha sonra kayıplara karıştı.

Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeler nedeniyle eylül ayında gitmesi gereken vatani görevini yerine getiremeyip cezaevine girebileceğini belirtti.

Oktay Yanık'ın Açıklamaları

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını belirten Yanık, yaşadıklarını şöyle anlattı:

  • "Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor."
  • "Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler."
  • "Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik."
  • "Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum."

Yaşanan Süreç ve Sonuçları

Yanık, savcılığa ifadesini verdiğini ve dava sürecinin devam ettiğini belirtti. Sürekli olarak farklı yerlerden ceza dosyası geldiğini ve bu nedenle sık sık cezaevine girip çıktığını ifade etti. Ayrıca, bu süreç nedeniyle askerliğini de yapamadığını dile getirdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber