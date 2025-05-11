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2026 Genel tarım sayımı: 5 Bin kişilik kadro görevde!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ortak yürüttüğü genel tarım sayımının, 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması hedeflenirken, 5 binden fazla personel sayım sürecinde görev yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 11:26, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 11:28
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2026 Genel tarım sayımı: 5 Bin kişilik kadro görevde!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ortak yürütülen genel tarım sayımının, 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte 5 binden fazla personel görev alacaktır. Genel tarım sayımına ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sayım sürecinin çerçevesi netleşmiş olup, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Genel Tarım Sayımı Süreci

  • Birinci aşama: Mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazileri ve bu arazileri kullanan tarımsal işletmeler tespit edilerek kayıt altına alınacaktır. Böylece eksik kapsam tamamlanacak ve ikinci aşamanın çerçevesi oluşturulacaktır.
  • İkinci aşama: TÜİK tarafından belirlenen tüm tarımsal işletmelere anket uygulanacaktır. İşletme yapısı, arazi kullanımı, hayvan varlığı, tarımsal alet ve makineler gibi temel veriler tam sayım yoluyla; iş gücü, hayvan barınakları ve gübre yönetimi gibi modüler veriler ise örneklem araştırmalarıyla derlenecek ve yayımlanacaktır.

Veri Derleme Yöntemleri

Anket yapılacak kitlenin büyüklüğü, ikamet ve tarımsal faaliyet yerlerinin farklı olması, kırsal nüfustaki azalma gibi unsurlar dikkate alınacaktır. İstatistiki birimler tarafından beyan edilen bilgiler, idari ve nüfus kayıtları, kadastro bilgileri, tarımsal arazi tespitleri ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları gibi mevcut bilgilerle karşılaştırılarak doğru veri temini sağlanacaktır.

Yüz Yüze Görüşme ve Alternatif Yöntemler

  • Çiftçiler, randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilerek yüz yüze görüşme ile veri derlenecektir.
  • İsteyen tarımsal işletmeler, e-devlet kimlik doğrulama yoluyla kendi anketlerini web üzerinden doldurabilecektir.
  • Bazı çiftçilerin verileri ise telefon anketi yoluyla toplanacaktır.

"İl ve İlçe Sayım Komiteleri" ve Personel Dağılımı

İlgili mevzuat gereğince, il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında "İl ve İlçe Sayım Komiteleri" kurulacak ve sayım sürecinin koordinasyonu bu komiteler tarafından yürütülecektir. Tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde toplam 973 "sayım bürosu" kurulacaktır. Sayım bürolarında yaklaşık 3 bin 800 personel, telefon operatörleri ile TÜİK merkez ve taşra teşkilatında görev yapan teknik personeller dahil olmak üzere toplamda 5 binden fazla personel görev alacaktır.

Temel Veri Seti ve Yayın Takvimi

  • Tam sayım bölümü veri derleme süreci 1 Temmuz'da başlayıp 31 Aralık'ta sona erecektir.
  • Sayıma ilişkin temel sonuçların ise 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması planlanmaktadır.
  • 2025 Genel Tarım Sayımı ile ihtiyaç duyulan temel veri seti oluşturulacak ve bu veri setiyle TÜİK tarafından yıllık ve dönemsel saha çalışmaları yapılabilecektir.
  • Böylece ilçe düzeyinde tahmine dayalı mevcut istatistiklerde iyileştirme sağlanacak, yeni veriler üretilebilecek ve güncel yapısal veriler mikro düzeyde kullanıma açılacaktır.


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