İŞKUR, çalışan annelere 348,2 milyon lira destek verdi

İŞKUR, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdam sağlamak amacıyla çeşitli destekler sunmaya devam etmektedir. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını hedefleyen kurum, çalışarak çocuğunu büyütmek isteyen annelere yönelik olarak 2016 yılında başlattığı yarım çalışma ödeneğiyle, çalışan annelerin iş ve aile yaşamlarını dengelemelerine olanak tanımaktadır. Bu uygulama sayesinde doğum yapan kadınlar veya evlat edinenler, yarım gün çalışmayı tercih ettiklerinde ortaya çıkan gelir kaybını kısmen de olsa telafi edebilmektedir.

Çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağlanan yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlanmış, toplamda 348,2 milyon lira destek verilmiştir.

Aranan Şartlar

Yarım çalışma uygulamasından , doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabilmektedir.

, doğum yapan kadın ile yararlanabilmektedir. Ödenekten yararlanabilmek için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması gerekmektedir.

ödenmiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması gerekmektedir. Bu şartları taşıyanların, analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Sigorta Primleri ve Yarım Çalışma Süreleri

İşverenin , işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmamaktadır. İşveren, yarım çalışma yapılacak gün ve saat aralıklarını belirleyerek işçiyi uygulama kapsamında çalıştırmaktadır.

, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmamaktadır. İşveren, yarım çalışma yapılacak gün ve saat aralıklarını belirleyerek işçiyi uygulama kapsamında çalıştırmaktadır. Yarım çalışma süresi ; birinci doğumda 60 gün , ikinci doğumda 120 gün , sonraki doğumlarda ise 180 gün olarak uygulanmaktadır. Çoğul doğumlarda 30 gün eklenmekte, çocuğun engelli doğması halinde ise süre 360 güne yükselmektedir. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödenmektedir.

; birinci doğumda , ikinci doğumda , sonraki doğumlarda ise olarak uygulanmaktadır. Çoğul doğumlarda eklenmekte, çocuğun engelli doğması halinde ise süre yükselmektedir. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödenmektedir. Söz konusu destekten yararlananların, yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır.



