YHT ve trenlerde 7,8 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında herkes için erişilebilir, eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız bir ulaşım sistemi oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına hız verildiğini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) aracılığıyla AR-GE projesi destek çağrısına çıkıldığını belirten Uraloğlu, "Herkes için engelsiz ulaşım" temalı 12 AR-GE projesine 100 milyon lira karşılıksız destek sağlandığını ifade etti.

Desteklenen Projeler ve Erişilebilirlik Çalışmaları

Dezavantajlı kullanıcılar için gerçek zamanlı ve talep tabanlı ulaşım platformu

Yapay zeka destekli kontrol tasarımı

Kentsel erişilebilirlikte mikro mobilite çözümleri

Dezavantajlı kullanıcılar için yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı trafik sinyalizasyon sistemi geliştirilmesi

Görüntü işleme ve yapay zeka tabanlı ulaşım destek sistemi

V2X teknolojisi tabanlı engelsiz kavşak sinyalizasyon sistemi

Güvenli ve kapsayıcı ulaşım için gerçek zamanlı rehberlik sistemi

Havalimanlarında Erişilebilirlik ve Ödüller

40 havalimanı "erişilebilirlik belgesi" aldı. Engelli yolcular için danışma noktalarından tuvaletlere, rampalardan sesli ve görüntülü bilgi sistemlerine kadar birçok erişilebilirlik düzenlemesi yapıldı. "2020 Erişilebilirlik Yılı" çerçevesinde, "Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları" kategorisinde jüri ödülüne Sivas Nuri Demirağ Havalimanı birinci, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ise ikinci sırada layık görüldü. Yolcu ve çevre dostu uygulamalarla dünya çapında başarılara imza atan havalimanlarında, hayatı paylaşmaya hiçbir şeyin engel olamayacağı vurgulandı.

Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası

Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla 2019'da hayata geçirildi. Engelli bireyler gar veya istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak çıkıştaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Bu uygulamanın tüm ulaşım türlerinde yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Demiryollarında Erişilebilirlik ve Ücretsiz Seyahat

Görme engelli vatandaşlar için Marmaray ve Başkentray gibi banliyö trenlerinde sesli bilgilendirme sistemi ile Braille alfabesiyle yönlendirme yazıları bulunuyor. Demir yollarında kullanılan araçlar da engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak üretiliyor. Yüksek Hızlı Tren ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat uygulaması sürüyor. 2017-2024 yıllarında yaklaşık 7,8 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat hakkından yararlandı.

2025'in ilk 4 ayında ise 350 bin 378 engelli yolcuya hizmet verildi.

Karayolu ve Şehirlerarası Ulaşımda İndirimler

2025 yılında 531 bin 76 engelli vatandaş, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yüzde 40'a kadar indirim imkanından faydalanarak şehirlerarası otobüslerle seyahat etti.

Dijital Çözümler ve Mobil Uygulamalar

Bakanlık olarak engelli bireylerin ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için dijital çözümler geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.

"Herkes İçin Hareketlilik" adlı mobil uygulama, engelli vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modüllerle donatılacak. Uygulamada refakatçi modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar birçok hizmet sunulacak.

e-Devlet'ten Engelsiz Hizmetler

e-Devlet İletişim Merkezi, arayan işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve yazılı olarak online hizmet veriyor.

2025 yılının ilk 4 ayı da dahil olmak üzere toplamda 45 bin 150 işitme engelli vatandaşa hizmet verildi.

Erişilebilir PTTMatik ve Evde Maaş Teslimatı

PTT tarafından engelli müşterilere aylıkları diledikleri şekilde ister evlerinde, ister iş yerlerinde ödeniyor.

2024 yılında 467 bin 239 ve 2025 yılının ilk 4 ayı itibarıyla ise 145 bin 441 adet engelli vatandaş aylıklarını evlerinde teslim aldı.