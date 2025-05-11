Düğün ve doğum çekimlerinde 'yetkin fotoğrafçı' dönemi başlıyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), düğün, doğum gibi özel etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimi yapanların yetkinlik şartlarının tanımlanıp belirlendiği ulusal yeterliliği onayladı. MYK, bir yandan çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırırken, diğer yandan mesleklerin standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 950 mesleğin standartları belirlendi. Son olarak 4. seviye "Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı" mesleği için hazırlanan ulusal yeterlilik kabul edildi.

Bu ulusal yeterlilik ile düğün, nişan, doğum, mezuniyet gibi özel günlerde ve toplantı, konferans, davet gibi resmi etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yaparak albüm hazırlayan kişilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile bu bilgi ve becerilerin hangi ölçme yöntemleriyle değerlendirileceği tanımlandı. Etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı yeterliliğindeki adaylardan, etkinlik fotoğraf ve video çekimi hazırlıklarını yapmaları, bu çekimleri gerçekleştirip albüm hazırlama sürecini yürütmeleri ve etkinlik sonrası işlemleri yapmaları bekleniyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Gerekenler

Etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı adayları , yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarında başarılı olmalıdır.

, yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarında başarılı olmalıdır. Başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanır.

"Fotoğraf ve videoların, yetkin kişilerce çekilmesi oldukça önemli"

MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, yeni ulusal yeterliliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, hayatımızda önemli anların ve günlerin canlı kalmasını sağlayan fotoğraf ve videoların, ilgili sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından çekilmesinin ve albümleştirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Bu kapsamda, sınav ve belgelendirme süreçlerinin başlamasıyla sektörde hizmet kalitesinin artması ve tüketicilerin korunması hedeflenmektedir.



